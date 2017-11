Afrique de l'Ouest: Les entreprises s'organisent face à la concurrence internationale

Pour Jean-Marie Ackah, nouvellement élu à la tête de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest (FOPAO) (organisatrice de l'événement), les accords commerciaux internationaux et l'adhésion récente du Maroc et de la Tunisie à la CEDEAO sont des opportunités à saisir, mais aussi des menaces pour le marché régional. Une nouvelle configuration face à laquelle il devient nécessaire, pour le secteur privé des pays de l'espace CEDEAO, de fédérer les énergies et compétences pour soutenir la concurrence et éviter de se faire phagocyter par les entreprises étrangères. Pour y arriver, le dirigeant de la FOPAO invite aujourd'hui les membres de la fédération à une plus grande implication.

Les entreprises ouest-africaines tendent, coûte que coûte, à relever le défi de la concurrence que leur imposent les entreprises internationales. En assemblée générale tenue en fin de semaine dernière, les chefs d'entreprise affiliés à la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest (FOPAO) sont plus que jamais convaincus de la nécessité de fédérer leurs énergies et compétences afin d'éviter, éventuellement, de se faire phagocyter par les entreprises étrangères.

