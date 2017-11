Madagascar: Androy - Formation en protection sociale avec le Ministère de l'Intérieur et la CNaPS

Les participants attentifs lors de la formation.

La plupart des agents municipaux de la région Androy ne perçoivent pas de pension de retraite, malgré de longues années de service. La méconnaissance des textes régissant la protection sociale serait en cause, d'après les dires de la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS) et le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID).

D'après les descentes sur terrain effectuées par ces deux entités, il apparaît clairement que les problèmes rencontrés sont d'ordre administratif. Elles ont ainsi décidé d'appuyer les communes de cette région du grand Sud pour assainir leur gestion administrative et financière.

Formation.

Un appui consistant principalement en une formation concernant le Code du travail, la relation employeur-travailleur, l'administration, la demande des prestations, la Déclaration nominative des Salaires, les SME (Salaires Minimum d'Embauche), etc. Pour ce qui est du côté budgétaire, les maires, les conseillers et les secrétaires trésoriers comptables ont été formés sur la différence et la complémentarité entre le budget communal, le budget autonome et le budget obligatoire.

Décentralisation et finances. Par ailleurs, M. Randriamilanto Florent, directeur auprès du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a rappelé que l'Etat a déjà rénové le décret 2014-018 , 2014-020 et 2014-021 portant thème sur l'appui financier aux communes vulnérables comme les communes rurales. Il existe à cet effet un fonds dénommé « Fonds national de Péréquation » qui est géré par le Fonds local de Développement (FDL). Ce fonds est sensé servir à la construction des infrastructures de base dans les Collectivités territoriales décentralisées (CTD).

Engagement et suivi.

Après la formation, les maires ont déclaré être, enfin prêts à honorer leurs obligations, afin que leurs collaborateurs puissent bénéficier réellement de leur droit social ; à savoir les prestations familiales, rentes en cas de maladies professionnelles ou accident de travail et surtout la pension de retraite. Après cette formation, des activités de suivi évaluation seront également menées par les autorités locales, sous le leadership du MID, de la CNaPS, et la coordination du préfet d'Ambovombe Mosa Romain.