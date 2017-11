Madagascar: JUDO - Beby Mahita Bedos devient arbitre et formatrice

La championne de judo de moins de 57 kg a repris le judo à l'US Tourbes à côté de la Ville de Pézenas près de Montpellier. Elle vient aussi de recevoir la lettre de la Fédération Malgache de judo pour confirmer son grade de 2e Dan.

« Je suis toujours Malgache même si je suis en France ». Elle est stagiaire en arbitrage et donne aussi des cours de judo dans les écoles à Pézenas dans les temps d'activités périscolaires. Formatrice à Ufolep, elle forme des moniteurs sportifs avec des cours de physiologie, d'anatomie... et elle est éducatrice sportive à Hérault Sport. Bref la reconversion est bien entamée pour elle.

Elle a créé l'association Conti France avec son mari Bedos et continue leurs activités de loin. «C'est une priorité pour moi, les enfants et leurs scolarités. Les scolariser c'est comme planter les graines... Leur donner de l'espoir. Seulement c'est toute la politique du pays qu'il faut revoir. Mieux redistribuer les richesses du pays vers les plus pauvres ; créer des centres ou des associations pour que les enfants fassent du sport dès leur jeune âge sans forcément payer. Et les régimes qui vont avec évidemment. On a du potentiel. Mais il faut leur donner les moyens pour espérer avoir plus de relève. Et donner la chance à tout le monde. Je parle de classe sociale là ».

On se rappelle de la fougue de la judokate quand elle était compétitrice de haut niveau à Tana et représentait Madagascar dans les compétitions internationales. Epanouie, heureuse et maman d'un petit Benjy, Beby Mahita a trouvé sa voie.