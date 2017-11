Madagascar: Des experts de Scotland Yard pour la lutte contre la criminalité

L'objectif est de mettre en œuvre une coopération durable et planifiée dans les domaines de la paix, la sécurité, la bonne gouvernance, ainsi que l'économie. Il a notamment déclaré que « la Grande Bretagne va travailler avec les autorités malgaches dans la lutte contre la criminalité, la corruption et pour un Etat de droit en vue de favoriser les investissements et les relations commerciales. Une coopération internationale est en vue, avec des experts de Scotland Yard notamment, pour la lutte contre la criminalité».

Coopération. A l'issue de l'entretien avec le Président de la République, le député a indiqué que la délégation va tenir des réunions avec l'Assemblée Nationale et le Sénat, puis avec quelques ministères et ONG.

Elle a été reçue par le président Hery Rajaonarimampianina, hier, au Palais d'Etat d'Iavoloha et ce, entrant dans le cadre de la célébration du Bicentenaire du Traité d'Amitié de 1817. A cet effet, de nouvelles perspectives de la coopération entre les deux pays étaient au centre du débat. D'ailleurs le député Tim Loughton a mis en relief l'importance du Bicentenaire des relations entre Madagascar et la Grande Bretagne, lequel ouvre une ère nouvelle dans la coopération entre les deux pays.

