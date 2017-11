Madagascar: Classe politique - Une disparition et trois anniversaires

Il est même fort probable que le candidat naturel du MAPAR fasse davantage la part des choses en 2018, en prévision de la course à la magistrature suprême pour laquelle chaque candidat voudrait avoir sa part du gâteau et sans se faire de cadeau. Anniversaire ou pas.

Vraisemblablement, l'autre ancien président et non moins fondateur de l'empire Tiko (ou ce qu'il en reste) n'en fera pas non plus tout un fromage ni son beurre de ses 68 ans le 12 décembre prochain. A l'instar de la locomotive du TGV qui n'avait pas mené grand train à l'occasion de son 43e anniversaire le 30 mai dernier.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.