Madagascar: Zavamanitra Andriamiharivolamena - « Echec prévisible de la manipulation du taux directeur »

L'accroissement non maîtrisé de la demande globale peut générer une tension inflationniste dans le pays lorsque les biens et les matières premières demandées deviennent de plus en plus rares sur les marchés.

La baisse des taux d'intérêts des banques territoriales favorise la demande de crédits des ménages pour leurs consommations et des entreprises pour leurs activités d'investissement et de production, en somme la demande globale. Un dynamisme économique s'installe alors pour permettre un accroissement du PIB.

Le monétariste Zavamanitra Andriamiharivolamena, chercheur et enseignant en Economie monétaire et financière répond à nos questions, pour des éclaircissements sur le sujet. Interview.

Zavamanitra Andriamiharivolamena, chercheur et enseignant en Economie monétaire et financière.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.