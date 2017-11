Madagascar: Epidémie de peste - Un million de dollars d'aide financière des Etats-Unis

Par ailleurs, cette contribution américaine comprend l'affrètement de deux cargos contenant des équipements et matériels de protection pour le personnel médical. Rappelons que le gouvernement américain a dépêché dix experts techniciens du centre de contrôle de la maladie et de la prévention (CDCP) pour collaborer étroitement avec les équipes du ministère de la Santé publique dans la gestion de l'épidémie de la peste.

Une partie sera confiée aux projets de santé communautaire de l'USAID Mikolo et MAHEFA, répartis dans 15 régions, en vue de renforcer la surveillance sanitaire, le diagnostic et le traitement des communautés à travers ses 15.000 agents communautaires. Une autre partie de cette aide financière servira à faciliter le recrutement du personnel de laboratoire de l'Institut Pasteur de Madagascar, à équiper ce laboratoire dans le dessein d'accélérer le test de diagnostic et de confirmation des cas de peste.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.