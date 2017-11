Togo: Pius Agbétomey - "Le gouvernement veut être un constructeur de pont et non de mur"

Selon un document rendu public hier par le gouvernement, dans la perspective d'un dialogue à venir, entre l'ensemble des acteurs politiques togolais, il a été décidé la libération de 42 personnes interpellées lors des manifestations de l'opposition et qui ont été jugées et condamnées.

Outre ces libérations, il est annoncé par la même occasion, la levée de la mesure de contrôle judiciaire du président de l'ANC et chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, inculpé dans le cadre de la procédure judiciaire dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Ils ne seront pas les seuls à jouir de cette flexibilité, puisque, la décision porte également sur la remise aux propriétaires, des motocyclettes saisies lors de la manifestation du 7 Septembre 2017, au-delà de 22 heures, suite à l'occupation du carrefour commercial Déckon.

Apportant un peu plus d'éléments sur ces décisions communiquées, le Garde des sceaux, ministre de la Justice, Pius Agbétomey, qui intervenait chez nos confrères de Nana Fm a schématisé tout ceci comme étant une volonté manifeste de l'exécutif d' "être un constructeur de pont et non de mur", en vue d'aller à l'apaisement et à un dialogue pour une sortie de crise.

Pour des critiques qui ont accueilli ces décisions, et qui tendent à s'en convaincre que finalement l'affaire des incendies est purement politique, Agbétomey, relève que cette décision du gouvernement, surtout concernant Jean-Pierre Fabre, n'est avant tout qu' "une décision judiciaire qui a suivi la voie procédurale", dont le gouvernement ne se fait que l'écho. Pour le reste du dossier, il a fait comprendre que la procédure suit sont cours normal et que s'il plaît à Dieu, on connaitra une suite à ce dossier et l'on pourrait savoir la vérité sur cette affaire dont les femmes commerçantes sont les premières victimes.

Et quant au dossier des 42 manifestants arrêtés, jugés et condamnés, qui bénéficient d'un élargissement, le Garde des sceaux a placé ce geste sous le sceau d'une grâce présidentielle qui est la dernière alternative qui permet de libérer un prévenu qui a été condamné.

Et aux questions sur le moment où interviennent ces décisions, le membre du gouvernement clame donc qu "il n'est jamais trop tard pour bien faire".

En tout cas, l'opposition est bien réservée parce que c'est des pas certes mais les principales revendications restent intactes, le retour à la Constitution de 1992 et le droit de vote de la diaspora. Et pour cela, elle démarre trois nouveaux jours de manifestations ce mardi.