Madagascar: Gospel - Les troupes phares se rejoignent sur scène

Le chemin de la scène s'ouvre progressivement aux artistes, apportant un nouveau souffle en ces temps moroses. A six semaines de Noël, les chanteurs de gospels sont actifs comme jamais. GMMC, « Tana gospel choir » et « The Singers of Jesus » comptent renouveler leurs exploits, mais cette fois-ci, les formations décident d'investir le CcESC Antanimena dimanche.

Un programme de près de trois heures avec plus de 25 morceaux choisis, le gospel américain sera à l'honneur et l'après-midi se promet d'être un enchantement d'airs plus ou moins connus, mais magnifiquement interprétés. « Go and share », le titre de l'événement, sera pour chaque groupe un nouveau défi et ce sera certainement l'appointement le plus attendu des passionnés.