Madagascar: Douanes - Bientôt Sydonia World un système plus performant de dédouanement

La modernisation du système douanier contribue à la facilitation du commerce extérieur.

Dans le cadre de la stratégie de réforme et de modernisation des douanes malgaches, le processus de migration vers le nouveau système de dédouanement a été enclenché, le démarrage étant prévu pour le 15 janvier 2018.

Les douanes malgaches continuent leur processus de modernisation. Sydonia World sera le nouveau système de dédouanement malgache.

Plus évoluée

Il s'agit d'une version plus évoluée et améliorée que son prédécesseur Sydonia++ et qui se base sur les nouvelles technologies de l'Internet. Sydonia World utilise en effet les standards définis par les organisations internationalement reconnues comme le système ISO, l'ONU, l'OMC et l'OMD. Ce nouveau système est mis à la disposition des douanes par la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement), un organe intergouvernemental permanent rattaché aux Nations Unies. En ce sens, les codes sources sont à la disponibilité des douanes malgaches, ce qui leur permet le développement des nouveaux modules ou de faire évoluer les fonctionnalités existantes pour s'adapter au mieux à la réalité. « Sydonia World se plie aux exigences de l'évolution du contexte mondial, caractérisé par un accroissement des échanges et une complexité des fraudes, cumulant à la fois performance, flexibilité et modulabilité, selon les besoins » précise un responsable des douanes malgaches.

Dématérialisée

Parmi les avantages du système Sydonia World, on peut citer son accessibilité sur Internet qui permet aux opérateurs économiques d'établir leurs manifestes et leurs déclarations en ligne et de les transmettre en version électronique, c'est-à-dire, d'une manière totalement dématérialisée. Et ce, pour moderniser considérablement les processus de dédouanement afin de faciliter le commerce légal et de renforcer l'efficacité des contrôles douaniers.

« Sur le plan technique, Sydonia World ne nécessite plus de machine virtuelle sous Windows XP. Il fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation. «Il offre également une interface web très ergonomique. Les modules auparavant éparpillés sont regroupés dans une unique fenêtre. L'activation des fonctionnalités dépendent des privilèges accordés à chaque utilisateur. En termes de gestion de temps, il permet l'échange des données en temps réel avec Tradenet, renforçant encore plus le concept du guichet unique actuel ».

Plus d'innovations

Par ailleurs, Sydonia World peut communiquer aisément avec les autres systèmes informatiques, notamment par xml et par webservice. En apparence, Sydonia World présente beaucoup de similitudes avec Sydonia++, mais dans la réalité, en termes de technicité, il apporte beaucoup d'innovations et témoigne de plus de performances tel le fait d'être un logiciel multi-langage. Ces derniers points permettent aux utilisateurs une appropriation facile du système. A noter que la douane organise des séances de formation aux parties prenantes en matière d'utilisation de Sydonia World : Formation des utilisateurs à Mahajanga du 27-11-2017 au 09 - 12 - 2017. Rappel de la formation effectuée du 08-01-2018 au 14-01-2018. Lancement de Sydonia World à Mahajanga le 15/01/2018. Inauguration officielle de Sydonia World à Mahajanga le 26/01/2018, parallèlement à la Journée Internationale de la Douane. Formation des utilisateurs de Mamory Ivato et lancement courant février 2018.