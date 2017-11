Madagascar: Ils font le buzz

Chorégraphe de métier, acteur à ses heures perdues, mais surtout partenaire des centres culturels et des artistes, Rudi Rehava s'en est allé à la fleur de l'âge. Une perte que beaucoup n'arrive pas encore à admettre dans le monde artistique. Une semaine après sa mort, la dépouille est acheminée à Ambaikily Morombe pour être inhumée aujourd'hui. Vendredi ; un spectacle pluridisciplinaire lui sera dédié. Gad Bensalem, le slameur et Julie Manantenasoa, la chorégraphe représenteront la pièce « Naïf » à l'Ifm Analakely ce vendredi.

Plus que son succès au Castel music awards en 2012, la demande en mariage de D-Lain fait le buzz sur la Toile. Etant le premier Malgache à faire son « coming out », les gens en profitent pour se montrer expert sur le sujet. Pour ou contre, peu importe la position, du moment qu'on dise tout haut ce que l'on pensait tout bas de l'homosexualité. Choqué et critique, tout le monde y va de son fort. Certains ne mâchent pas leurs mots tandis que d'autres prennent la défense des tourtereaux. Jouant dans le sarcasme, les « memes » et les « trolls » fusent de tout part sur les réseaux sociaux.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.