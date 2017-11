Madagascar: CSM - Les nouveaux membres connus ce jour

L'élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) aura lieu ce jour. Si l'on se réfère à la liste publiée par la Commission électorale en charge de l'organisation du scrutin, 53 candidats sont en lice pour les quatorze places réservées pour les magistrats.

Parmi les candidats au niveau du Tribunal de première instance d'Antananarivo figurent entre autres, les Rivoniaina Razafindrakoto, Voahangy Lalasoa Ramanantsoa, Felanasoa Randrianjafy et Rojo Ranaivoson. L'ancien Vice-président du Syndicat des Magistrats de Madagascar Fanahimanana Tiaray figure lui aussi parmi les candidats les plus connus. Normalement, les noms des nouveaux membres du CSM devraient être connus en début de soirée. Leur mandat, qui devrait commencer le 4 décembre prochain, est de trois ans non renouvelable. L'élection se déroulera au scrutin majoritaire à un tour.

Membres de droit. Faut-il rappeler que le CSM est composé par quatre membres de droit à savoir, le président de la République qui assure la Présidence du Conseil, la ministre de la Justice qui est la vice-présidente, le Premier président de la Cour suprême et le Procureur général de la Cour suprême et quatorze membres élus dont trois magistrats de la Cour suprême représentant respectivement les trois Cours la composant ; un magistrat de la Cour d'Appel d'Antananarivo élu par les magistrats en fonction à ladite Cour d'Appel ; un magistrat représentant les tribunaux de première instance du ressort de la Cour d'Appel d'Antananarivo, élu par les magistrats en fonction dans ces tribunaux ; cinq magistrats à raison de un magistrat élu dans chaque ressort des autres Cours d'Appel ; un magistrat représentants les tribunaux administratifs ; un magistrat représentant les tribunaux financiers ; deux magistrats élus parmi et par les magistrats en service à la Chancellerie, à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes et ceux en détachem ent ou mis à la disposition.