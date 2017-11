Cameroun: Festival du court-métrage - Générique de fin

La 13e édition est arrivée à son terme samedi dernier à Yaoundé, avec le palmarès.

Une clôture en toute sobriété. Le 4 novembre dernier, la 13e édition des Rencontres internationales du film court de Yaoundé (RIFIC), organisée en partenariat avec l'Institut Goethe, entre autres, arrivait à son terme. A la salle Sita Bella, les lauréats de cette édition ont été désignés par le jury de ce festival du court-métrage, présidé par Jacobin Yarro, acteur et metteur en scène. Yolande Welimoum, jeune réalisatrice camerounaise, est la grande gagnante des RIFIC. Pour son film « Héritage » (26 min), produit en 2016 dans le cadre du projet « 10 jours pour un film » du festival Ecrans Noirs.

« Le chasseur et l'antilope » de Narcisse Youmbi s'adjuge le prix du meilleur film d'animation et le coup de cœur du jury. Philemon Blake Ondoua pour son rôle de père ivrogne et irresponsable, mais aussi de mari adultère dans « Nina », et Carine Ezembe dans la peau d'une femme qui ne recule devant rien pour obtenir justice dans « Héritage », glanent les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Le prix spécial du jury est décerné à la jeune Fabiana Manfouo dans « Nina ». Le réalisateur Cyrille Masso est quant à lui à l'honneur, avec le Prix RIFIC décerné par Frank Olivier Ndema, délégué général du festival et son équipe, pour l'ensemble de son œuvre. Ainsi se clôturait une semaine pleine de découvertes autour du court-métrage camerounais et d'autres horizons.

Du 28 octobre au 4 novembre, des projections au Goethe Institut, à Sita Bella et dans les quartiers de la capitale à la faveur du concept « Court au quartier», ont permis de parcourir ce qui se fait dans cette tranche du 7e art. Jacobin Yarro et les autres jurés ont cependant noté des difficultés dans la conception des films, mais aussi un déséquilibre dans la distribution des rôles. Des choses à parfaire pour relever le cinéma camerounais. Les 13e RIFIC, c'est aussi une formation en prise de son, pour des films de meilleure qualité.