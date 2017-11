Cameroun: Doumé - Le Renouveau fait foule

Le chef de la délégation du Comité central du RDPC dans la localité, Joseph LE, a présidé un meeting particulièrement couru hier.

Les populations de Doumé, dans la région de l'Est, étaient plutôt nombreuses hier au Cercle municipal de la ville pour les célébrations des 35 ans d'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême.

Parmi cette foule, il n'y avait pas que les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), venus des coins les plus reculés de l'arrondissement : Bayon, Mbama, Kempong, Loumbou, Goumbegeron, etc. Mais aussi des sympathisants et des populations venus assister à la rencontre. La salle de réunion du Cercle municipal s'est avérée trop exigüe face à une telle affluence.

Au final, c'est à l'air libre dans la cour que le chef de la délégation du Comité central du RDPC, Joseph LE, membre de la délégation permanente du Haut-Nyong, a tenu le meeting prévu en ce jour anniversaire.

Et, ni le soleil ardent dans un premier temps, ni le ciel qui s'est fait par la suite menaçant, n'ont pu freiner l'ardeur des militants du RDPC, des populations et des célébrants. « Nous sommes venus rassurer en ce jour anniversaire nos compatriotes de Doumé et de ses environs en leur disant qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur.

Le Cameroun est gouverné et bien gouverné par notre chef, Son Excellence Paul Biya. Il le fait depuis 35 ans et il va continuer à le faire », a notamment déclaré le ministre Joseph LE. Il a, à l'issue de son adresse, remis un don en pagnes et gadgets du parti aux militants rassemblés.