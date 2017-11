Ile Maurice: Parlement - La Speaker expulse Rajesh Bhagwan et suspend la séance

«I order you out !» La Speaker a eu du mal à calmer les esprits lors du Prime Minister's Question Time. La question du député Aadil Ameer Meea sur Dev Manraj a soulevé un tollé dans l'Hémicycle. A un certain moment, Pravind Jugnauth a lancé un cinglant «al fer swanyé do boufon» à l'encontre du député mauve, suivi d'un «you need an ENT expert».

C'est à ce moment que Rajesh Bhagwan intervient pour accuser la Speaker d'être partisane. Une remarque qui n'a pas plu à la Speaker et celle-ci a demandé à Rajesh Bhagwan de retirer ses propos, sous peine d'être expulsé. Au refus de Rajesh Bhagwan, Maya Hanoomanjee a ordonné au député mauve de quitter l'Hémicycle et a suspendu la séance.