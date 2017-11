Comme beaucoup de semblables de sa "society" qui ont fait fortune dans les grandes villes camerounaises et restent ballotés entre tradition et modernisme, Père Kamdem, la soixantaine largement dépassée, n´a pas hésité d´aligner non seulement de trophées matériels mais surtout de conquêtes humaines traduites par ses mariages à foison.

C´est un homme riche, très riche. D´aucuns confient que ce dernier ne connaîtrait pas le nombre de ses enfants. Seulement les frasques à un âge avancé exige une condition physique solide pour répondre aux besoins des jeunes filles pleines de vitalité et d´entrain. Père Kamdem pense caresser ses jeunes épouses avec des cadeaux onéreux pour assouvir leur soif sexuelle.

Peine perdue ! Parfois, ce sont les jeunes du quartier qui "volent au secours" de ces jeunes femmes en détresse" comme ils le disent eux-mêmes. Un geste humanitaire ? Non ! Et Père Kamdem n´est pas stupide non plus. Il voit la supercherie et les nombreuses infidélités de ses jeunes épouses. Cependant ce qui échappe à la vigilance du vieux "loup" c´est la participation de ses propres fils au partage du "gâteau".

Malheureusement l´un de ses fils est porteur du virus VIH. Il le transmet à une jeune épouse de son père, laquelle transmet à son tour à Père Kamdem.

Au moment où nous rapportons les faits, Père Kamdem est inconsolable. S´il devait reprendre tout à zéro, il se contenterait de sa première femme Mama Magrita, confie-t-il à la dévouée correspondante de votre journal de proximité Camer.be dans son salon huppé à Douala alors qu´il s´apprête à prendre le lendemain son vol pour ses soins à Paris.