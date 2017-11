Burkina Faso: TNT - Les promoteurs de télévisions privées inquiets

Pour mémoire, le lancement de la TNT a déjà subi plusieurs reports : juin 2015, décembre 2016, mars 2017, septembre 2017 et enfin le 07 Octobre 2017. Qu'est ce qui peut justifier autant de reports quand on sait que le financement a déjà été bouclé ?

Les médias et plus précisément les médias audiovisuels constituent une vitrine majeure à travers laquelle un pays peut apporter sa part d'influence dans le monde, tant culturellement qu'économiquement. Le paysage audiovisuel burkinabè est envahi par de nombreuses chaines de télévisions qui ne font pas forcement la part belle à la culture burkinabè. Le gouvernement burkinabè devrait donc créer les conditions idoines pour l'émergence et la consolidation d'un paysage audiovisuel propice au développement de la culture et de l'économie burkinabè.

Lors de la dernière rencontre gouvernement - secteur privé à Bobo Dioulasso, vous avez insisté sur le fait que les entreprises privées étaient le moteur du développement d'une nation. Comment rendre cela possible, si votre gouvernement n'arrive pas à prendre des décisions adéquates pour booster le secteur privé de façon générale et en particulier celui des médias ?

Avec l'arrivée d'une dizaine de chaines qui doivent monter sur le bouquet TNT sans compter celles qui existent déjà, c'est au minimum, six cent (600) emplois qualifiés qui seront créés. Ce serait vraiment dommage de passer le temps à différer une telle opportunité quand on sait l'intérêt qu'accorde le Président Roch Marc Christian KABORE à l'emploi jeune dans son programme de société.

