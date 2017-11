Congo-Kinshasa: La Lucha dénonce la responsabilité de l'opposition dans le calendrier électoral

En République démocratique du Congo (RDC), le mouvement citoyen la Lucha se mobilise après la publication d'un calendrier électoral qui renvoie la présidentielle en décembre 2018. Les jeunes de la Lutte pour le changement appellent à une mobilisation générale de toute la population afin de contraindre le président Joseph Kabila à lâcher le pouvoir.

Le mouvement citoyen ne cache pas aussi sa méfiance envers l'opposition congolaise, accusée d'avoir failli dans la lutte pour le respect de la Constitution de ce pays, qui n'autorisait pas Kabila à rester une seconde de plus au-delà de son deuxième second et dernier mandat, le 19 décembre 2016.

Nous avons été déçus du fait qu'en 2016, l'objectif était les élections en décembre. On ne pouvait pas donner à monsieur Kabila, même une minute dépassée.

On a travaillé ensemble avec des opposants. Le 19 septembre, on était avec eux. Et les opposants se sont organisés d'aller dialoguer avec monsieur Kabila. La Lucha n'était pas d'accord pour ce dialogue.