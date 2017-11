Le ministre gabonais des Affaires présidentielles et de la Défense nationale a visité plusieurs structures militaires hier.

Le Génie militaire a un savoir-faire à « vendre ». Le marché moderne de Bertoua, l'une de ses récentes réalisations, livré six mois avant la date butoir, est l'illustration de sa haute technicité. De plus, le colonel Jackson Kamgaing, directeur du Génie militaire, indique que la structure qu'il dirige a brisé une vielle pratique à la Banque mondiale (BM). En effet, à travers le Génie militaire, la route Mora-Dabanga-Kousséri, longue de 205 Km, sera le seul projet au monde financé par la BM et réalisé par une armée.

Toute une épopée déroulée à l'illustre hôte de la direction du Génie militaire, le ministre gabonais des Affaires présidentielles et de la Défense nationale, Etienne Massard Kabinda Makaga. C'était la première étape de la visite des structures militaires hier à Yaoundé, par l'hôte du Cameroun.

Avec ses 1500 hommes, le Génie militaire se consacre depuis 1962 à la défense et au développement de la nation. Et dans un contexte de lutte contre le terrorisme, la formation des personnels contre les engins explosifs et improvisés est l'autre champ de compétence.

A l'Ecole militaire interarmées (EMIA), deuxième escale, la parade des aspirants donne à apprécier la qualité de la formation des officiers camerounais. L'institution créée depuis 1959 joue fièrement son rôle de « fournisseur » aux forces de défenses et de sécurité, des hommes aptes et dévoués.

Le colonel Oscar Onana Mbarga, commandant de l'EMIA, souligne toute la place de l'institution dans la formation des officiers au niveau sous-régional. Dans ce registre, l'Ecole supérieure internationale de guerre de Yaoundé (ESIG), complète le tableau.

L'établissement créé depuis 2005 par le chef de l'Etat, chef des armées, d'après l'exposé du général de division Esaïe Ngambou, offre une formation complète à l'officier camerounais.

Par la délivrance du certificat de l'enseignement militaire de 2e degré, l'ESIG affine l'option stratégique requis dans le profil de l'officier militaire.

L'armée gabonaise bénéficie de l'appui de ce fleuron de la coopération militaire entre le Cameroun et la France, depuis sa création. Dernière étape de la visite du ministre Etienne Massard Kabinda Makago, l'Ecole internationale des forces de sécurité (EIFORCES).