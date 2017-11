Cameroun: La Fonction publique sur la bonne voie

« Elles permettront de renforcer le respect strict des dispositions constitutionnelles qui font de l'anglais et du français deux langues officielles d'égale valeur. Mais le souhait c'est de faire plus, en brisant les barrières linguistiques », a rappelé le membre de la CNPBM

Hier, face à la délégation de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM), sous la conduite de George Ngwane, Michel Ange Angouing, s'est voulu rassurant. Le ministre a par exemple évoqué la décision consacrant la journée du jeudi à la pratique en interne du bilinguisme. Il s'agit d'une mesure appelant les personnels anglophones à utiliser le français et l'anglais pour le personnel francophone.

On peut le percevoir ailleurs comme relativement facultatif, mais au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (MINFOPRA), l'usage de l'anglais et du français est fondamental. Sinon, quelles réponses pourrait-on donner aux requêtes et aux demandes de renseignements des usagers s'exprimant dans l'une ou l'autre langue officielle ?

