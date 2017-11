Cameroun: Promotion du bilinguisme - Le cas du Minesup

Ceci, permettrait, selon lui, d'éviter des contre sens dans la traduction des documents officiels. Poursuivant dans la même lancée, Me Nico Halle a préconisé l'acceptation mutuelle des deux composantes linguistiques. Les échanges entre les deux parties ont davantage esquissé les solutions pour la bonne pratique de l'anglais et du français par les citoyens.

Une tendance similaire s'observe en outre dans les institutions universitaires privées. Réagissant par la suite, David Abouem à Tchoyi a rassuré son auditoire sur l'objet de la mission qu'il conduisait. Celle-ci consiste à améliorer l'usage des deux langues officielles au sein de l'administration publique, a-t-il révélé. Il a insisté sur le respect du socle culturel de chaque langue dans la traduction des documents officiels. Il a expliqué comment la culture anglo-saxonne impacte sur la décentralisation et a plaidé pour la spécialisation des traducteurs. A son avis, le ministère de l'Enseignement supérieur pourrait à cet effet créer des sections spécialisées de traduction à l'Ecole supérieure de traduction et d'interprétariat (ASTI) de Buea en droit, économie...

La rencontre qui avait pour cadre la salle des conférences de ce département ministériel a permis au maître de céans, dans son propos de circonstance en anglais, de présenter l'état de l'application du bilinguisme dans ce secteur d'activités. Il ressort de la présentation faite que la pratique du bilinguisme est une réalité, tant dans les services centraux que dans les structures déconcentrées, constituées pour l'essentiel des universités d'Etat. Ainsi, Jacques Fame Ndongo a souligné que l'architecture universitaire nationale est constituée de deux universités de type anglo-saxon et de six universités où les enseignements sont dispensés en anglais et en français.

David Abouem à Tchoyi revenait dans un département ministériel qu'il fut l'un des premiers à diriger. C'est donc un retour à la maison qu'a effectué mercredi dernier le membre de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM). En compagnie de son collègue Me Nico Halle, il a rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr. Jacques Fame Ndongo, qu'entouraient ses collaborateurs.

