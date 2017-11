Gabon: Un accord de défense en vue entre le pays et le Gabon

Notamment, la coopération en matière de défense et dans le domaine de la formation. Une fois sorti d'un huis clos de 20 minutes avec Joseph Beti Assomo et d'une heure de séance travail élargie aux collaborateurs du Mindef, le ministre gabonais et sa suite ont entamé un long périple dans divers centres d'instruction et de formation militaires basés à Yaoundé.

Et, à en croire Etienne Massard Kabinda Makaga, il est désormais question « d'aller plus loin dans la coopération militaire ». L'instrument juridique en cours de négociation va concerner deux aspects.

Propos de Etienne Massard Kabinda Makaga, ministre des Affaires présidentielles et de la Défense nationale de la République gabonaise, hier matin, sur le parvis du ministère camerounais de la Défense à Yaoundé. Arrivé, à la tête d'une forte délégation, il n'a pas caché que son séjour en terre camerounaise vise à négocier les termes d'un prochain accord militaire entre le Gabon et le Cameroun. Les deux pays-frères entretiennent des relations multidimensionnelles depuis de longues années.

