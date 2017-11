Cameroun: L'Unité en fête à Bazou

Toutes les allocutions ont convergé vers le thème choisi cette année et qui prescrit notamment la consolidation de l'unité, l'intégration nationale et la paix. Jules Famawa, élite, réaffirme le soutien de la section Ndé-Ouest au président national du Rdpc et clame que le discrédit du pays ne passera pas par Bazou.

Cérémonie festive hier lundi à la place des fêtes de Bazou (Ndé-Ouest) à l'occasion de la célébration du 35è anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du chef de l'Etat, Paul Biya. Plus d'un millier de militants auxquels se sont joints des membres de différentes communautés (dont celles musulmane et anglophone) se sont retrouvés pour communier avec leur président national.

