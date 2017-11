Cameroun: Mbankomo - 35 ans de réalisations salués

Pour le président de la section de la Mefou-et-Akono Nord, Benjamin Zibi, Mbankomo, ville cosmopolite, a étroitement participé à la gestion du pouvoir pendant les 35 ans du Renouveau. Raison de plus, d'après le sénateur Laurent Nkodo, membre de la délégation permanente départementale du Comité central du Rdpc pour la Mefou-et-Akono, d'assurer son soutien et celui de ses camarades militants au chef de l'Etat pour les élections de 2018.

Tel un slogan, cette reconnaissance a été répétée à l'envi hier à Mbankomo, lors de la commémoration de l'accession à la magistrature suprême du président de la République, Paul Biya. C'est donc avec l'esprit de fête et dans leurs tenues de célébration que les militants du RDPC ainsi que les forces vives ont rendu un vibrant hommage à leur « Grand camarade » avec faste et solennité.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.