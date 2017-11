Sénégal: Orange lance deux points de présence IP et IPX au Cap et à Johannesbourg

«Ces nouveaux points d'accès, situés respectivement au Cap et à Johannesburg, sont d'ores et déjà opérationnels et permettront d'améliorer la connectivité Internet et mobile dans la région grâce à des connexions plus rapides et plus fiables pour les clients du marché wholesale », selon un communiqué de presse.

Les points de présence IP et IPX sont des infrastructures techniques qui abritent l'équipement nécessaire pour permettre aux opérateurs locaux d'accéder aux services Internet et mobile via un point d'interconnexion avec les réseaux longue distance.

Les clients du marché wholesale et notamment les opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès Internet de la région se connectant aux PoP IP et IPX d'Orange bénéficient, entre autres avantages, d'une grande capacité, de résilience et haute disponibilité, d'une qualité de service améliorée.