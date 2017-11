Sénégal: 8e journée pentathlon moderne - Khardiatta Sakho et Ibrahima Samba au dessus du lot

Le duo de l'équipe nationale, Khardiatta Sakho de l'Olymique de Ngor et Ibrahima Samba de la Renaissance sportive de Yoff, capitaine des Lions de la discipline, sont sortis vainqueurs de la huitieme journée de pentathlon organisée samedi dernier, à la baie de Thiaroye par les CNP de Pentathlon.

Cette competition de Thiaroye, selon le communiqué du Cnppm, est une premiere au Senegal. Il s'agissait du laser run, une combinaison de tir laser et de course à pied sur 3000m et du tir à 20 coups en moins de 2 minutes pour atteindre les cibles sur une distance de 10 mètres.

Les deux pentatthletes, précise l'instance nationale, avaient remporté deux titres continentaux au Burkina Faso en 2015. Cette compétition leur a permis de renouer avec le biathle, une combinaison de natation et de course à pied, mais aussi de se faire les jambes et bras en prélude aux championnats nationaux qui vont se dérouler le 25 novembre à la baie de Ngor village.

Cette compétition est préparatoire des championnats d'Afrique prévus du 5 au 11 décembre à Lagos. Le Sénégal sera représenté à ces joutes par une liste de pentatthlètes qui sera arrêtée par la Direction technique nationale, en fonction des billets disponibles.