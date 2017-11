Sénégal: Restauration des valeurs de patriotisme et de citoyenneté - Les tout-petits de la maternelle à l'école des symboles républicains

Le culte du respect des symboles de la République trouve bien sa place dans les établissements scolaires. Et, comme il n'y a pas d'âge pour apprendre et porter la déférence aux symboles de la République, Sédhiou a honoré, hier lundi 6 novembre, les tout-petits et pensionnaires de la maternelle de la commune chef-lieu de région par une cérémonie solennelle de levée des couleurs.

Des mises en garde sont également adressées à ceux qui ne prennent pas soin du drapeau, laissé à la merci des intempéries.

En ce premier lundi du mois de novembre et à la date du 6, l'honneur échoit à l'école maternelle de la commune de Sédhiou d'abriter la cérémonie solennelle de levée des couleurs. Les couleurs vertes, jaunes et rouges frappées au milieu d'une étoile à cinq branches bien hissées du haut du man, sous le regard admiratif des nombreux chefs de services administratifs qui ont effectué le déplacement mais également l'attention pointue des tout-petits, le gouverneur de région trouve ici l'expression de toute la symbolique de la République et le devoir de la transmettre à ses âmes innocentes, l'avenir du Sénégal.

«Il s'agit de montrer combien de fois nous sommes attachés à notre drapeau national. C'est aussi un élan de notre commun vouloir de vivre ensemble et le rôle que nous avons en tant qu'aînés, éducateurs et autorités administratives d'inculquer à ces tout-petits des valeurs de citoyenneté, de tolérance et d'acceptation mutuelle, le respect aux institutions de la République et aux personnes qui les incarnent. C'est toute la symbolique de cette cérémonie solennelle et de notre présence ici», a relevé Habib Léon Ndiaye.

La pédagogie par l'exemple, il n'y a pas mieux pour transmettre un savoir-faire à une âme immaculée; c'est le sentiment de l'inspecteur d'académie de Sédhiou Cheikh Faye. «Cette cérémonie est hautement symbolique. Mais, organisée en milieu scolaire, elle revêt un caractère à la fois éducatif et pédagogique. Cette cérémonie contribue, de manière efficace, à élever le niveau de conscience citoyenne et civique de nos élèves surtout des tout-petits. Elle participe de la restauration des valeurs républicaines», note l'inspecteur Faye.

Et de poursuivre: «en matière de vie scolaire, on parle de pédagogie éducative. C'est de développer des approches qui permettent d'inculquer aux enfants des valeurs et de façon durable. Tout le monde reconnait que l'approche la plus appropriée de fixer les enseignements/apprentissages, c'est la pédagogie par l'exemple. Je remercie le gouverneur de région qui a bien voulu accepter ce choix et les efforts qu'il ne cesse de déployer dans l'accompagnement au secteur de l'éducation».

Le directeur de cette école maternelle, Yamadou Sonko, a reçu des mains de monsieur le gouverneur de région un drapeau en guise d'encouragement à poursuivre les œuvres de citoyenneté bien perceptibles dans son établissement.

L'inspecteur d'académie et le gouverneur de région ont mis à profit cette cérémonie pour rappeler aux différents responsables le devoir de respecter la montée et la descente des couleurs. Que ceux qui laissent le drapeau à la merci des intempéries, du 1er janvier au 31 décembre, se le tiennent pour dit, des sanctions vont suivre, ont-ils menacé.