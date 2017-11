Sénégal: Inauguration de la maternité de Ndianda - La fin des accouchements à domicile

Léopold Diouf, le sous-préfet de l'arrondissement de Séssène a procédé, le samedi 4 novembre 2017, à l'inauguration de la maternité de Ndianda, une localité de la commune de Nguéniène.

L'événement a été prétexte pour l'autorité administrative d'inviter les femmes à la fréquentation de cette structure d'une valeur de 22.000 euros (16 millions de F Cfa) offerte par Solidarité Ndianda, une association française de la ville de Tours. Il a, en outre, demandé aux femmes de faire leurs visites médicales et prénatale jusqu'à terme pour une bonne santé de la reproduction et ne plus faire d'accouchements à domicile. Pour lui, ce bijou qu'est la maternité doit faire l'objet d'une attention particulière, d'un entretien permanent et de maintenance du matériel médical.

Le sous-préfet de Séssène a lancé un avertissement à la municipalité de Nguéniène, invitant la collectivité locale à faire des efforts pour la réhabilitation des postes de Nguéniène et de Fadial dans un état de vétusté déplorable. Histoire d'éviter d'en arriver à la fermeture de ces structures de santé pour des problèmes de sécurité.

Madame Ndèye Toute Diagne, le médecin-chef du district sanitaire de Joal-Fadiouth a salué le relèvement du plateau médical de Ndianda avec l'inauguration de la maternité, un pas de plus pour une meilleure prise en charge de la santé maternelle infantile dans la zone de Ndianda. Selon elle, la santé de la reproduction reste encore une préoccupation de taille dans la zone. Des invitations sont faites aux femmes pour des consultations régulières et rompre avec les accouchements à domicile. Le respect de ces directives et conseils devrait contribuer à mettre fin aux décès de femmes donnant la vie (au Sénégal on compte 315 décès pour 100.000 naissances).

Anny Tavernier, la représentante de Solidarité Ndianda a rappelé les réalisations à l'actif de cette structure dans cette localité, à savoir la construction de huit salles de classe, du mur de clôture du poste de santé et la construction de logements pour la sage-femme et l'infirmier chef de poste. Elle a remercié Maguette Ndao, l'ancien président du Conseil rural de Nguéniène, qui avait jeté les bases de cette coopération il y a dix ans.

Ndoffène Diouf, le deuxième adjoint au maire de Nguéniène, a apprécié la maternité acquise par le canal de la coopération décentralisée. Aussi a-t-il salué les prestations des jeunes de Ndianda qui ont exposé aux membres de Solidarité Ndianda un pan de leur culture (des scènes initiatiques et de mariage de la contrée, danse des lutteurs sérères).