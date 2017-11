Sénégal: Une stratégie municipale pour mieux asseoir une politique de développement à Kaolack

La municipalité de Kaolack en relation avec le programme italien de développement socio-économique a terminé hier un atelier de deux jours portant sur le plan d'actions que les conseils consultatifs de quartier comptent mettre en œuvre pour leur propre prise en charge en matière d'intervention.

Des réflexions ouvertes en direction d'une centaine de participants, notamment des présidents de conseils consultatifs de quartier afin d'asseoir une nouvelle politique d'intervention pour un développement durable à partir de la base.

En effet dirigés par les personnels du programme italien local du Cides, du conseil municipal que représentait Ousmane Ngom, leur chargé de l'environnement, et du cabinet du maire Mariama Sarr, les travaux de ce séminaire suscitaient plusieurs objectifs : D'abord, il fallait adopter des mesures de planification et pérennisation des actions pour assurer un fonctionnement dynamique des CCQ sur le plan organisationnel et administratif. Ensuite, assurer la planification et la mise en œuvre d'un paquet d'activités à réaliser dans la gestion de l'environnement, de l'assainissement et du cadre de vie.

Il était aussi question d'œuvrer en faveur d'un partenariat de dynamisation communautaire en vue du développement local et du plan économique et humain. Ces mêmes travaux ont conduit à l'élaboration d'un rapport de présentation du cadre des actions qui seront menées autant du côté municipal que des programmes multiformes que chaque quartier s'engage à dérouler dans le court, moyen et long terme.