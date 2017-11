Sénégal: Travaux de pavage sur l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba - Le conseil municipal des Hlm apporte sa part de vérité

La Commune des Hlm dans le département de Dakar réagit au sujet des accusations d'un collectif réunissant des membres dudit Conseil municipal concernant la convention signée avec Ets Dame Ka et qui a permis la réalisation des travaux de pavage sur l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba.

Dans un communiqué transmis à Sud quotidien, des membres du conseil municipal proches du maire Babacar Seck soulignant que le processus qui a conduit à la signature de cette dite convention s'est tenue dans le respect total des règles de la transparence ont réfuté les chiffres avancés par ce collectif concernant les recettes issues de l'occupation du domaine du marché des Hlm pendant les fêtes cumulées de Korité et de Tabaski en 2012.

«Le 07 Août 2017, le conseil municipal de la commune a été convoqué en session ordinaire et il faut rappeler que c'est durant les sessions ordinaires du Conseil municipal que toutes les affaires concernant la collectivité et entrant dans ses domaines de compétence sont examinées. Dans l'ordre du jour figuraient en 2eme position l'examen et l'adoption de la délibération portant autorisation de signer une convention entre la Commune des HLM et les Ets Dame KA», renseigne ce document signé du conseil municipal des Hlm qui précise que 39 conseillers étaient présents et 17 conseillers étaient absents à l'ouverture de la session.

«Nous n'avons pas dérogé à cette procédure et les membres de la commission des finances et des affaires économiques ont examiné et donné un avis favorable et ont demandé aux conseillers municipaux d'en faire autant lors de la plénière convoquée le 10 Août 2017. Lors de la clôture de la session ordinaire après un débat très remonté, la délibération a été adoptée par 37 pour, 07 contre et 01 abstention», précise encore cette source. Par ailleurs, les partisans du maire Babacar Seck ont également réfuté les chiffres des recettes issues de l'occupation du domaine du marché des HLM pendant les fêtes cumulées de Korité et de Tabaski en 2012 avancés par ce collectif.

«Les recettes issues de l'occupation du domaine n'ont jamais atteint 57.000.000 frs pour tout le marché des HLM pendant les fêtes cumulées de Korité et de Tabaski en 2012 et ces montants ont varié entre 20.000.000 et 27.000.000 pour chaque fête. Les vérifications peuvent se faire au niveau de la Recette Perception Municipale de Dakar Bourguiba», défient les proches du maire des Hlm tout en soulignant que les travaux réalisées par les Ets Dame Ka ont permis la fin de l'anarchie qui régnait au marché des HLM et sur l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba, occasionnant des tonnes d'ordures à ramasser aux frais de la mairie après les fêtes de Tabaski et de Korité qui obligeaient les autorités locales à trouver des solutions idoines.

Revenant sur les termes de cette convention signée entre la municipalité et l'entreprise Ets Dame Ka, les partisans du maire renseignent qu'elle porte sur la fourniture et la pose de pavés sur l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba, sur deux grandes mosquées et sur l'église pour une surface de 5 922 m2. Des ouvrages qui vont permettre à la municipalité selon eux, de donner des emplois à plus de 100 jeunes, l'enlèvement et l'évacuation de tonnes d'ordures au lendemain des fêtes religieuses et l'amélioration du cadre de vie. Poursuivant, ces partisans du maire informent par ailleurs que la contrepartie de cette dite convention porte sur l'autorisation donnée par la mairie à l'Ets Dame Ka pour organiser 06 foires consécutives pendant les événements de la Korité et de la Tabaski.