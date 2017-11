Sénégal: Racine Sy élargit son mouvement - And Liggey Podor devient And Liggey Sénégal Ak Racine

En perspective de la Présidentielle de 2019, le mouvement « And Liggey Podor Ak Racine » acquiert désormais une dimension nationale en devenant « And Liggey Sénégal Ak Racine ».

En vérité, l'accroissement de son mouvement aux quatre coins du Sénégal est devenu une priorité pour Racine Sy. C'est ainsi qu'il a décidé d'agrandir ledit mouvement qui se limitait dans sa commune natale de Podor. « And Liggey Podor » acquiert ainsi donc une dimension nationale en devenant « And Liggey Sénégal ak Racine », un élargissement qui a pour but d'aider le président Macky Sall à obtenir un second mandat pour la présidentielle de 2019.Il est aussi question d'aider les jeunes de la commune à faire de la formation et se spécialiser, et pour les femmes, de trouver des financements pour la réalisation de leurs projets.

« D'où la bonne volonté du Président Mamadou Racine Sy d'élargir ce mouvement au niveau national tout en commençant par l'engagement à sortir Podor de sa torpeur. C'est le même sentiment qui l'anime quand il tient à la question d'équité territoriale », lit-on ainsi dans le communiqué parvenu à la rédaction.