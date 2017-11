Sénégal: WARI et le géant des switch de paiements mobiles TerraPay signent un partenariat stratégique

La plateforme digitale de services financiers Wari et le premier switch de paiements mobiles au monde, TerraPay ont signé, ce lundi à Londres, un accord de partenariat stratégique visant à renforcer l'écosystème du transfert d'argent dans 35 pays africains clés.

D'après un communiqué de Wari parvenu à Confidentiel Afrique , ce « partenariat vise à interconnecter les opérateurs internationaux de transfert d'argent aux comptes mobiles et bancaires en Afrique ».

Grâce à cet accord, souligne le communiqué, « les partenaires internationaux de TerraPay, présents dans 160 pays, pourront envoyer instantanément de l'argent sur les comptes mobiles et bancaires dans 35 pays africains via le réseau de paiement électronique de Wari ». En plus, ajoute la même source, « les clients de Wari en Afrique pourront envoyer de l'argent sur les comptes mobiles et bancaires via le réseau de TerraPay en Afrique et en Inde et ce, en temps réel ». « En s'associant à TerraPay, Wari confirme son ambition d'offrir une plateforme internationale qui interconnecte ses utilisateurs tout en leur offrant une large gamme de services. Notre objectif est de rendre nos services accessibles à tous, quel que soit le lieu.

Wari pénètre le marché indien

Le partenariat avec TerraPay ouvre désormais le marché indien aux clients de Wari et permet aux clients de TerraPay d'avoir accès au vaste réseau de Wari à travers toute l'Afrique et dans le monde », déclare M. Kabirou Mbodje, CEO de Wari rapporte la note. Quant au fondateur et CEO de TerraPay, Mbar Sur, il indique : « Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec Wari, un des leaders du paiement digital en Afrique. Notre partenariat aidera à la réalisation d'une vision commune : faciliter l'accès aux transferts d'argent de façon simple et moins cher en Afrique pour accélérer la création d'un écosystème qui offre une réelle valeur ajoutée aux parties prenantes et aux consommateurs. TerraPay s'engage à fournir une infrastructure technologique et un cadre réglementaire de pointe à ses partenaires ».