Ce qui prouve, selon lui, que le dossier Khalifa Sall est «purement politique» et qu'on cherche à lever l'immunité parlementaire de son client tout en sachant que ce n'est pas possible.

Me Seydou Diagne a aussi informé du dépôt de la demande de liberté d'office qu'ils ont introduit auprès du Doyen des juges, depuis le vendredi 3 novembre dernier. Mieux, il a rappelé qu'il y a un pourvoi en Cassation au niveau de la Cour suprême dans le but de faire libérer leur client.

Il a ainsi demandé au juge de ne pas «suivre aveuglément» le procureur dans ses «errements». Pour lui, les juges ne peuvent plus dire que Khalifa Sall n'a pas l'immunité, à cause de l'aveu du procureur.

A son avis, une fois qu'on ne respecte pas la procédure, on ne peut plus demander à l'Assemblée nationale de la régulariser.

En effet, Me Seydou Diagne révèle que «nous savons que Khalifa Sall marche vers la liberté». Pour cause, la robe noire du député indique que dès lors que le procureur de la République reconnait l'immunité parlementaire à leur client, la procédure elle-même est sous le coup de l'annulation.

Me Seydou Diagne, conseil juridique de Khalifa Sall et compagnie se disent confiants de la libération de leur client, dès lors que le procureur admet qu'il bénéficie d'une immunité parlementaire. Le pool d'avocat de Khalifa Sall était en conférence de presse hier, lundi 6 novembre.

