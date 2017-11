Sénégal: Dispositif sanitaire du Grand Magal de Touba - L'Acmu appuie la région médicale...

«C'est la disponibilité des médicaments, d'une part, et un appui institutionnel que nous apportons à la région médicale pour l'accompagner dans le dispositif», de l'autre. «Notre mission était d'approvisionner l'ensemble de ces formations sanitaires et l'ensemble des points de prestations avancés. Il y a un budget de 60 millions donné par l'Etat. Il a été développée le concept «Yeksina ci magal gi» qui consiste à amener les médicaments par la propre logistique de la PNA jusqu' au niveau des points de prestations de santé, sous forme de dépôt-vente et de rétrocéder aux postes de sante leur bénéfice», soutient Dr Mahmadane Lo.

Dr Daff reconnait qu'il y a des lenteurs dans le paiement des prestations des établissements de sante car, selon lui, il y a au Sénégal 1650 postes de sante, 86 centres de sante 86 et 30 établissements hospitaliers. «C'est une satiation que nous avons trouvé. Et, nous sommes entrain de trouver une solution, avec le paiement de certaines structures», explique le Directeur général de l'ACMU.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.