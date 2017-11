Sénégal: Couverture médicale du Magal de Touba - 2500 agents mobilisés et 165 postes de prestations sanitaires

Une fois qu'ils sont à Touba, il faut analyser le contexte de la ville, il fait chaud, il se protéger contre les moustiques, mais aussi contre l'exposition au Soleil. Il faut dormir sous moustiquaire imprégnée si possible, boire beaucoup d'eau quand il fait chaud et éviter la poussière. L'essentiel des conseils, c'est tout ce qui tourne autour de l'hygiène».

Ces spécialistes sont des urgentistes, des réanimateurs et tout ce qui touche les principales maladies qu'on rencontre tels que les traumatismes, les accidentes, et 50 ambulances positionnées sur les axes routiers. Nous comptons avoir un hôpital militaire mobile de niveau 2 mis en place au niveau de l'héliport pour renforcer le dispositif de couverture médicale de cette année, a déclaré le médecin-chef de région, Balla Mbacké Mboup. Et d ajouter que «quand le pèlerin quitte le premier contact avec le Magal, c'est le transport Tout le monde sait que le transport cause beaucoup de dégâts.

