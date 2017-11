Tunisie: L'impératif d'une réflexion sur l'avenir du pays

Pour l'ancien doyen de la faculté de Droit de Tunis, le temps n'est plus à cette «petite poussée de fièvre». Car ces voix éparses ne font qu'aggraver la plaie d'un pays qui a atteint le creux de la vague.

Les priorités étant néanmoins d'un tout autre ordre, tel qu'il l'appréhende. «L'intérêt supérieur de la patrie n'est pas le même que celui des partis. Puis, aucune combinaison politique ne peut garantir le salut de cette nouvelle Tunisie qu'on courtise tant mais qu'on sert peu», se désole l'universitaire. L'ancien doyen recommande la constitution d'une cellule de réflexion sur l'avenir du pays, sans pour autant négliger les questions et mesures qui urgent.

«On a besoin, à la fois, d'un gouvernement de gestion des affaires et d'une cellule de réflexion qui soit chargée d'un raisonnement rationnel afin d'établir une vision globale du devenir du pays», insiste-t-il. De ce point de vue, l'analyste préconise une ouverture sur les expériences réussies dans le monde. Il se réfère, dans cette optique, à Singapour et à Dubaï (Emirats arabes unis) qui ont œuvré à faire de leurs pays des hubs stratégiques, drainant les investisseurs des quatre coins de la planète. Allant plus loin, Sadok Belaïd préconise l'écriture d'un livre rouge pour cette nouvelle Tunisie qui trébuche encore sur la voie de la démocratie.

Allusion faite ici au petit livre rouge de l'ancien président chinois Mao Tse-Toung. Ce livre rassemble des recommandations sur la façon de s'organiser, de se comporter et de penser. Dans l'une des métaphores marquant le style de ce recueil, Mao compare les pensées incorrectes aux maladies, et le parti communiste à un chirurgien. Sauf que Belaïd regrette le fait que les vrais chirurgiens, ceux dont a besoin le pays pour se relever, soient toujours lésés et accrochés au dernier wagon d'un train qui va à cinq à l'heure.

Slogans et vœux pieux

N'y allant pas par quatre chemins, le professeur de droit constitutionnel, Kaïes Saïed, met en garde contre ces slogans et discours stériles qui ne font qu'exacerber la léthargie et l'immobilisme. Pour lui, « ces professionnels du verbe » qui savent manier slogans et vœux pieux ne font que se discréditer par le manque de réalisme de leur approche.

«En déplaçant le centre du pouvoir de La Kasbah au Palais de Carthage, on n'a rien apporté de bénéfique pour le pays. On parlait alors, à tort, d'un gouvernement d'union nationale. Chaque jour apporte un flagrant démenti à leurs slogans et à leur "coalition"», se navre l'universitaire.

Les gouvernants actuels de la nouvelle Tunisie procèdent, dit-il, d'une rhétorique, si rhétorique il y a, aussi changeante que la météo. Mais le pays donne toujours à voir un paysage politique, économique et social où les bourrasques alternent avec les orages. Il n'est point de doute pour Saïed que ceux qui appellent à un gouvernement d'union nationale auront voulu rebattre les cartes du jeu politique.

Certains voulant s'y positionner, alors que d'autres quêtant davantage de portefeuilles dans le gouvernement et non de misérables strapontins. «La situation économique et sociale est un témoignage vivant de leur faillite. On ne peut pas bâtir l'avenir de cette nouvelle Tunisie, en étant tourné vers le passé», souligne l'universitaire.

Continuer à se rétracter dans les mêmes coquilles, dès que l'on trébuche, voilà ce qui met en ébranle la charrette tunisienne, de l'avis de l'analyste. Les temps ne sont plus ni à la démagogie de l'homme au turban ni à l'assistance de l'homme providence, mais plutôt à la planification savante, celle de l'économiste, de l'instituteur, du géographe et du stratège, entre autres, admet le professeur de droit constitutionnel.