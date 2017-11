Tunisie: Chebbi dénonce une mainmise de Nida et d'Ennahdha

La Tunisie et Mohamed Amine Ben Amor affrontent la Libye samedi prochain pour le compte de la sixième et… Plus »

Lors de cette conférence de presse, Issam Chebbi a révélé que certains avaient souhaité intégrer la loi de réconciliation administrative au document de Carthage, mais que le parti a catégoriquement refusé. «Nous avons eu gain de cause puisque cette idée a été abandonnée». La crise entre Nida Tounès et Al-Jomhouri a justement commencé lorsque ce dernier a publiquement assumé son opposition au projet de loi sur la réconciliation.

En signant le Document de Carthage, nous ne savions absolument pas que nous allions participer à un gouvernement de Nida Tounès sous la direction de Hafedh Caïd Essebsi». Al-Jomhouri affirme que les parties qui composent le gouvernement font des concessions de plus en plus grandes, «ce qui soumet La Kasbah à la direction du Lac et de Monplaisir». Selon Issam Chebbi, le gouvernement de Chahed pourrait connaître le même sort que celui de Habib Essid, s'il venait à froisser ceux qui l'ont mis en place.

