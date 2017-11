Tunisie: Ce sera fait dans les délais

Le ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables s'est engagé, hier, à rattraper le retard enregistré dans l'exécution des décisions relatives au démantèlement des unités polluantes de l'usine Siap (gouvernorat de Sfax), d'accélérer la réalisation du reste des unités et de fixer les dates exactes pour leur concrétisation (décisions), d'autant plus qu'il y a un programme d'investissement pour installer un pôle technologique dans la région, d'une valeur d'investissement de 75 millions de dinars (MD).

Cet engagement intervient dans le cadre des décisions prises lors d'une séance de travail tenue, hier, à Tunis, pour poursuivre le démantèlement des unités polluantes de l'usine SIAP, présidée par le ministre de l'Energie et des Mines Khaled Gadour et le ministre des Affaires locales et de l'Environnement Riadh Mouakher, ainsi qu'un certain nombre de conseillers de la présidence du gouvernement et responsables des entreprises concernées ainsi que des représentants de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), représentant le gouvernorat de Sfax.

La partie gouvernementale a réitéré son engagement à concrétiser les décisions prises par le Chef du gouvernement Youssef Chahed au cours de sa visite au gouvernorat de Sfax (20 avril 2017) relatives au démantèlement immédiat des unités polluantes de la SIAP et le démarrage de la réalisation d'un technopôle et du centre de recherche et de formation.

Les participants ont mis l'accent sur la nécessité de tenir une réunion de l'équipe de travail issue de la réunion du 22 mars 2017 à Sfax dans une semaine à laquelle participeront des représentants des ministères de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables et des Affaires locales et de l'Environnement. Ils recommanderont, en outre, de bloquer toutes les décisions et les investissements liés aux activités polluantes (y compris les appels d'offres et les consultations).

Les députés participant à la réunion ont demandé la tenue d'une séance de travail dans les plus brefs délais avec le Chef du gouvernement afin d'assurer le suivi des décisions prises en avril 2017 au profit de la région.