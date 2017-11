Tunisie: Régularisation d'emplois précaires

La Tunisie et Mohamed Amine Ben Amor affrontent la Libye samedi prochain pour le compte de la sixième et… Plus »

Selon la présidence du gouvernement, la liste compte 15 employés de l'agence TAP (10 journalistes et 5 agents) et 33 autres à la Radio nationale (26 journalistes et 7 agents).

Cette décision a été signée après plusieurs séances de concertation avec les structures professionnelles dont le Syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt), le Syndicat général de l'information et l'unité de suivi de l'organisation des institutions et établissements publics, ajoute le communiqué.

La liste définitive des journalistes et agents concernés par cette décision dans les deux établissements a été signée. Il a été ainsi convenu de régulariser leur situation et des instructions ont été données aux services du ministère des Finances pour prendre les mesures nécessaires en application des décisions du CMR, a précisé la présidence du gouvernement dans un communiqué publié hier.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.