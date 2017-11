Tunisie: Des fonds de solidarité régionaux au profit des sans-emploi

Dans une déclaration à l'agence TAP, Nawfel Yousfi, président de l'association, a indiqué que l'initiative a été lancée dans la délégation de Bir Lahfay dans la région de Sidi Bouzid vu la symbolique de cette ville qui a perdu récemment nombre de ses jeunes dans un accident entre une unité militaire et une embarcation les transportant illégalement vers l'Italie.

«Les fonds de solidarité mobiliseront des subventions mensuelles ou trimestrielles à tous les sans-emploi selon des critères qui seront fixés par des comités mixtes locaux, régionaux et nationaux formés de représentants du gouvernement, de l'Union générale tunisienne du travail et de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat», a précisé le responsable associatif.

L'intervenant a, par ailleurs, signalé que cette mesure demeure provisoire en attendant que les chômeurs puissent bénéficier de leur droit à l'emploi.

D'après la même source, cette initiative a été présentée officiellement au gouvernement hier et devra avoir un impact positif puisque c'est une solution pratique pour le chômage.

Yousfi a indiqué que l'association a lancé précédemment plusieurs initiatives solidaires et sociales à l'occasion de la rentrée scolaire et du mois de ramadan.

Fondée en 2016, l'Association tunisienne pour la qualité de la vie est formée de cadres de différents ministères (Education, Affaires sociales et Affaires culturelles). Elle a pour objectif de diffuser la culture de la vie et la promotion de la qualité de la vie des citoyens dans les domaines culturel, économique et social.