Tunisie: Le pire a été évité de justesse

Une équipe de la Protection civile présente à la MTK 24h sur 24h s'est vite mobilisée avec des extincteurs pour circonscrire les flammes, et ce, avant l'arrivée rapide des unités de la Protection civile de Kairouan, des responsables régionaux, de tous les agents et cadres de la MTK (y compris les retraités) et des équipes des fluides qui ont mobilisé tous les moyens logistiques pour éviter que les hydrocarbures ayant filtré des cuvettes de rétention n'atteignent les chaudières et l'intérieur de la MTK, ce qui aurait pu provoquer une véritable catastrophe au niveau des vies humaines, des équipements sophistiqués, des magasins, des produits inflammables, et de tout le matériel coûteux.

Et il a fallu plus de trois heures pour maîtriser le feu tellement virulent et éviter qu'il se propage à l'intérieur des locaux. En outre, des équipes de la Protection civile de Sousse et de Monastir sont venues en renfort et on ne déplore aucune perte de vie humaine, à part quelques dégâts matériels.

Et d'après les responsables de la MTK et du syndicat, cette manufacture reprendra normalement ses activités d'ici deux ou trois jours et ce après la location de deux nouveaux réservoirs. En outre, le marché sera desservi comme d'habitude grâce aux réserves de tabacs dans les magasins. Enfin, la MTK a pris la décision, il y a quelque temps, de procéder à l'alimentation en gaz, à la place du fuel, ce qui évitera dans l'avenir ce genre d'incendie qui peut être provoqué par la moindre étincelle.

De toute façon, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie et on aura recours aux nombreuses caméras de surveillance et aux témoignages des gardiens de nuit.

Pour conclure, n'oublions pas d'évoquer, dans ce contexte, les nombreuses plaintes des citoyens d'El Mansourah depuis plusieurs années et ce à cause de la pollution provoquée par la MTK dont ils espèrent sa délocalisation en dehors de la ville.