Tunisie: Une caravane de santé au profit des citoyens du Sud

La caravane, une initiative à l'actif de deux ONG dynamiques, à savoir Associa-Med et Saiph Familia, ayant pour but la sensibilisation de la population quant à son environnement immédiat, a tourné autour de multiples axes de travail dans deux régions du Sud, durant trois journées consécutives.

Le mérite d'Associa-Med et de Saiph Familia réside tout autant dans l'organisation de la caravane que dans leur capacité à obtenir l'adhésion de tout un staff de médecins spécialistes.

En effet, huit médecins entre gynécologues, urologues, endocrinologues, dermatologues, cardiologues, gastrologues, ainsi qu'un professeur en médecine interne s'étaient portés volontaires, rejoignant la caravane composée de quarante-deux étudiants en médecine.

Tournée dans trois écoles

Pour avoir l'efficacité souhaitée et toucher le plus de catégories d'âges possibles, la caravane est allée à la rencontre des publics cibles, dans les écoles et les places publiques. Yoldez Ben Jemaa, vice-présidente d'Associa-Med, chargée des affaires externes et responsable de la médiatisation de la caravane, revient sur les différentes activités déployées par les caravaniers :

«Dès l'arrivée de la caravane sur les lieux à Kébili, le 27 octobre, l'équipe s'est immédiatement mise à l'œuvre faisant la tournée de trois écoles dont deux à Kébili et la troisième à Souk Lahad où des formations en droits de l'Homme ont été assurées aux enfants, en plus d'une initiation d'une manière innovante aux règles d'hygiène. Par la même occasion, une bibliothèque fournie en romans, contes et magazines a été offerte à chacune desdites écoles».

A signaler, à ce propos, que ces dons dénotent la foi chez les deux ONG dans les vertus et le rôle du savoir et de l'instruction dans la formation de générations saines et responsables, comme l'illustre d'ailleurs l'opération 1.000 livres menée précédemment par Saiph Familia en collaboration avec d'autres associations caritatives à Beni Khedache, gouvernorat de Médenine et au Kef.

Sensibilisation des citoyens et consultations gratuites

Lors de la première journée, le planning des caravaniers a comporté en parallèle une autre activité, dans la mesure où un autre groupe de jeunes s'est déplacé vers le centre-ville de Kébili pour sensibiliser les habitants à certaines maladies endémiques dans la ville, à savoir la brucellose et l'hépatite A.

Le programme de travail s'est poursuivi le lendemain avec le débarquement de la caravane à l'hôpital régional de Kébili, où se sont déroulés des consultations gratuites en huit différentes spécialités, des dépistages de l'hypertension artérielle et du diabète, ainsi que des formations concernant le cancer du sein, en plus d'une sensibilisation portant sur certaines maladies.

Avec au bout du compte une récompense méritée et réjouissante pour les volontaires de la caravane de santé : «La journée s'est déroulée dans une fluidité maximale, le cadre médical et paramédical sur place ayant été d'un soutien considérable aux groupe de volontaires, les citoyens s'étant dits très heureux de cette initiative et n'ayant pas caché leur souhait de voir ce type de projet se reproduire plus régulièrement», souligne Mlle Ben Jemaa.

Don de livres pour les élèves

Pendant ce temps-là, deux écoles ont reçu la visite des jeunes volontaires qui y ont assuré des formations aux élèves, l'une à El Fawar et l'autre à Douz, rencontres couronnées par le don de deux bibliothèques bien consistantes en ouvrages de toutes sortes.

Cerise sur le gâteau, une activité culturelle était prévue, histoire d'égayer l'ambiance et de présenter un pan du patrimoine sfaxien : «En effet, pendant l'après-midi, le centre-ville de Douz a accueilli le groupe musical "Takhmira", venu volontairement de Sfax pour offrir un spectacle musical complet dans le style tunisien traditionnel, chose qui a attiré plein de spectateurs et qui a permis une belle animation dans la ville», poursuit notre interlocutrice.

Le troisième et dernier jour, c'est-à-dire, le dimanche 30 octobre 2017, la caravane s'est déplacée à El Fawar, et ce, pour assurer le même cycle de dépistage, de sensibilisation et de consultations gratuites.

La caravane de santé organisée par Associa-Med et Saiph Familia a abouti à un bilan bien consistant: «304 consultations gratuites ont été assurées; 476 habitants ont été dépistés dont 69,5% sont des femmes, 21% sont tabagiques, 6,5 % sont diabétiques, 8% ont découvert pour la première fois leur diabète et 31,75% ont des antécédents familiaux de diabète, 14,25% sont hypertendus, 9% ont une HTA primo découverte et 41,25% ayant des antécédents familiaux de HTA.

Plus de 1.750 citoyens ciblés par les actions de sensibilisation

Au total, plus de 1.750 citoyens ont été touchés par les actions de sensibilisation. 327 élèves ont été formés dans les écoles auxquelles plus de 3.000 livres ont été offerts. Le tout grâce à la collaboration fructueuse de Saiph Familia, à l'élan généreux et au sens aigu du volontariat des médecins de la santé publique, à savoir, Dr Fatma Zouari, Dr Rima Ben Hmida et Dr Mohamed Derbel, assistants en gynécologie, Dr Hanène Mrabet, résidente en 4e année, spécialité dermatologie, Pr Riadh Mhiri, chirurgien pédiatre, chef de service, le chef de service des maladies infectieuses, Pr Mounir Ben Jemaa, Dr Sami Rekik, assistant en urologie, Dr Salma Charfeddine, assistante en cardiologie et Dr Feten Hadj Kacem, assistante en endocrinologie.

Sans oublier la collaboration étroite et l'aide précieuse du directeur régional de la santé à Kébili, ni celle très élogieuse des corps de médecins et des paramédicaux des régions visitées», précise la vice-présidente d'Associa-Med.