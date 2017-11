Burkina Faso: Ecole nationale de santé publique - 2 904 nouveaux agents prêts à servir

La cérémonie de sortie officielle de 2 667 élèves ayant obtenu leur parchemin, après quelques années d'études à l'Ecole nationale de santé publique (ENSP), s'est tenue, le vendredi 3 novembre 2017, dans ladite école, à Ouagadougou.

Ces promotions sortantes 2017, qui ont pris comme nom de baptême « Prodiguer des soins humanisés et rationnels », avaient pour marraine Sika Kaboré, épouse du chef de l'Etat. Elle avait, à ses côtés, le premier responsable du département de la Santé, le Pr Nicolas Méda.

L'Ecole nationale de santé publique (ENSP), la seule institution publique qui offre des formations en personnels paramédicaux et sages-femmes au Burkina Faso, a sacrifié à la tradition en organisant, le vendredi 3 novembre dernier, dans l'enceinte de ladite école, à Ouagadougou, une cérémonie de sortie officielle des promotions de 2014-2017 ; 2015-2017 et de 2016-2017 des élèves ayant obtenu leur parchemin à l'issue de l'examen national de 2017. Trois temps forts ont marqué cette cérémonie qui avait pour marraine, Sika Kaboré, épouse du président du Faso : la série de discours suivie de la cérémonie de prestation de serment et de remise de diplômes aux promotions sortantes. De la série de discours, on retient, des propos de Mme Bonou Baboli, directrice générale de l'ENSP, que des 2 792 candidats présentés à l'examen national par l'école, au niveau de ses sept directions régionales, 2 667 ont pu décrocher leur diplôme dans treize filières. Ce qui équivaut à un taux de réussite estimé à 95,52%. A ces 2 667 admis, s'ajoute 237 agents spécialistes dans toutes les filières confondues. « Vous venez de franchir une étape, la seconde, plus exaltante et laborieuse, reste celle de la vie active aux côtés des populations », a-t-elle averti ses anciens élèves, désormais des agents de santé prêts à l'emploi.

La directrice générale, Mme Bonou, n'a pas manqué, au nom de ses collègues, de remercier Mme Sika Kaboré d'avoir accepté, en dépit de son agenda très chargé, d'accompagner ces promotions sortantes en tant que marraine. « Je ne doute pas un seul instant que jour et nuit, vous leur prodiguerez vos précieux conseils », s'est-elle adressée à la première dame. Il s'en est suivi après ces propos, le cérémonial de baptême suivi de la prestation de serment. A l'unisson, les lauréats ont juré de respecter la déontologie, l'éthique, le secret de leur profession ; de ne tenir compte ni de la classe sociale, ni de la religion et autres appartenance du patient pour lui administrer des soins.

« Evitez des actes et attitudes qui ternissent l'image des agents de santé »

S'adressant à ses filleuls, la marraine, Sika Kaboré, s'est réjouie de la pertinence de leur nom de baptême « Prodiguer des soins humanisés et rationnels ». Pour elle, les soins humanisés visent l'excellence dans les pratiques cliniques, administratives et de gestion des ressources. « J'ai l'intime conviction que vous avez désormais les compétences nécessaires pour prodiguer ces soins humanisés et rationnels dont nos populations rêvent », a-t-elle dit à ses filleuls.

Ces lauréats, qui dans quelques jours ou semaines entameront leur vie professionnelle sur le terrain, il est du devoir de toute marraine de leur promulguer des conseils utiles. Et Sika Kaboré n'a pas dérogé à la règle. En effet, elle a exhorté ses filleuls à garder toujours présents à l'esprit le sens et la porté des paroles du serment qu'ils ont prêté, car cela les engage désormais toute leur vie professionnelle. « Dans vos postes respectifs départissez-vous de certains actes et attitudes qui ternissent l'image des agents de santé et engendrent des mésententes voire des conflits », leur a-t-elle demandé. Et la première dame d'ajouter : « Que vous soyez affectés dans les structures de soins, dans les unités techniques ou dans les services administratifs, mettez-vous aussi en tête que vous y êtes pour accomplir le devoir citoyen, pour contribuer à l'atteinte des objectifs à nous tous assignés à savoir : promouvoir la santé des populations et accélérer la transition démographique ».

Pour le patron du département de la Santé, Nicolas Méda, la formation des ressources humaines de qualité en santé s'inscrit dans le référentiel des interventions prioritaires nationales du Plan national de développement économique et social (PNDES) du gouvernement, projet de société du Président Roch Marc Christian Kaboré. D'où, selon lui, cet impératif qui consiste à répondre aux attentes de la population dans le domaine de la santé. Et l'ENSP est l'une des structures de l'Etat qui a pour mission de répondre aux défis de l'offre de soins sanitaires. Aux nouveaux agents, il a demandé d'être, par le biais de leurs activités professionnelles, dans les villes et campagnes du pays, le socle sur lequel son département va s'appuyer pour la réussite de la mission sanitaire du gouvernement. « Accompagner ces nouveaux agents, les orienter pour leur carrière professionnelle n'est pas une mission aisée. Soyez rassurée, nous ferons en sorte que vos actions dans le domaine de la santé soient des repères qui vont guider le parcours de vos filleuls dans la grande famille des agents de santé », a-t-il rassuré la marraine. L'occasion faisant le larron, des doléances ont été adressées au premier responsable du département de la Santé et d'une manière indirecte, un appel du pied à l'adresse de la marraine.

La directrice générale de l'ENSP souhaite la construction d'infrastructures d'accueil dans les directions régionales de l'ENSP afin de faire face aux effectifs toujours croissant ; un accompagnement financier pour la révision régulière des programmes de formation et la révision des curricula. Quant au délégué général, Abdramane Diabaté, il a demandé, par la voix de ses camarades, la mise en place de connexion internet haute débit dans toutes les directions régionales, l'équipement des laboratoires, l'augmentation et l'élargissement du trousseau à tous les élèves sans discrimination. Ce sont les majors des différentes filières dont les moyennes obtenues vont de 14 à 18/20 qui ont eu l'honneur de recevoir leur attestation des mains des officiels.

En rappel, cette cérémonie de sortie nationale des élèves de l'ENSP a été agrémentée par l'humeur et l'humour du maître de cérémonie et des prestations d'artistes, issus de ladite école.