Maroc: RAM déploie un dispositif exceptionnel pour le transport des supporters

L'offre, limitée en nombre, est proposée à la vente, depuis samedi 04 novembre courant sur le site www.royalairmaroc.com, via le call center de Royal Air Maroc ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau national des agences de voyages, a souligné la RAM, précisant que seuls les vols programmés à l'aller le 10 et le 11 novembre pour un retour impératif dans la nuit du 11 et 12 novembre, sont concernés par cette offre.

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé la mise en place de plusieurs vols additionnels entre le Maroc (Casablanca, Tanger et Marrakech) et Abidjan pour permettre aux supporters des Lions de l'Atlas d'assister au match opposant l'équipe nationale de football à la Côte d'Ivoire le 11 novembre courant à Abidjan, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie (zone Afrique).

