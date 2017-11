Burkina Faso: Délocalisation de la Dr de la Lonab dans le Centre-Est - Koupéla proteste

Le samedi 4 novembre 2017, les fils et filles du Kouritenga, les parieurs, les vendeurs de club PMU'B sont sortis nombreux pour dire non à la décision du Directeur général, Simon Touwendé Tarnagda, de délocaliser la Direction régionale de la LONAB de l'Est à Tenkodogo.

Exit donc l'agence de Pouytenga, alors qu'elle est à Koupéla depuis 2003. Les marcheurs ont remis des lettres de mécontentement au haut-commissaire du Kouritenga via son secrétaire général présent, Raphaël Zoungrana, à la direction régionale de la LONAB et à la mairie de Koupéla.

« Non à la délocalisation de la LONAB ! Non au régionalisme-ethnisme-racisme ! Sommes-nous des demi-citoyens ou demi-Burkinabè ? ». Tel était le slogan des Kouritengalais, tout au long de la marche. Une marche animée par le Mouvement populaire pour le développement du Kouritenga, avec à sa tête Jean Nicolas Zoungrana, Alain Zoungrana et Marcelin Bangré. Les marcheurs se demandent pourquoi « déposséder la province du Kouritenga de son acquis ».

Les autorités communales, coutumières et administratives, également indignées, rappellent que c'est pour consolider cette direction régionale qu'elles ont octroyé à la LONAB un terrain de plus de 800 m2 au secteur n°3 de la ville. «Entre quatre directions régionales avec un grand espace, quoi de plus beau pour en faire une perpétuelle demeure !», nous dit la président de l'Association Jeunesse en mouvement, Alain Désiré Zoungrana.

Les marcheurs ont pris l'itinéraire suivant : partis du rond-point Naaba Zanré, ils sont remontés vers l'Est en passant par la Direction régionale de la LONAB où ils ont été reçus par le Directeur régional de l'Est, Eugène Thiombiano, son prédécesseur dépêché pour la circonstance, Yamba Zida, et le protocole du DG. De la LONAB, les marcheurs se sont rendus au haut-commissariat pour remettre leur lettre de mécontentement au secrétaire général du Kouritenga, Raphaël Zoungrana, avant de revenir à la mairie de Koupéla chez le bourgmestre Harouna Tirogo.

« C'est parce que nous ne pouvons pas prendre les pancartes, sinon nous serions devant vous pour marcher, car cette marche est de cause noble », dixit le maire. Le mouvement a terminé sa marche dans la cour royale de Sa Majesté Naaba Yemdé de Koupéla qui promet peser de son poids pour le dénouement heureux de la situation.