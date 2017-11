Burkina Faso: Rues Wemba Poko et 29.46 à Wemtenga - Le bitume, c'est dans huit mois

Le gouvernement, dans sa politique d'aménagement des voiries urbaines, a procédé au lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage des rues Wemba Poko et 29.46, parallèles à « Babanguida » et situées à Wemtenga dans l'arrondissement n°5 de Ouagadougou. La cérémonie a eu lieu le 30 octobre dernier dans ledit arrondissement.

C'est à coup de pelleteuse que le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, en compagnie du ministre en charge des infrastructures, Jérôme Bougouma, a donné le top départ des travaux de bitumage des rues Wemba Poko et 29.46, situées dans l'arrondissement n°5 de Ouagadougou, quartier Wemtenga. Les travaux sont prévus pour une duré 8 mois et seront exécutés par l'entreprise Globex/EKS. Quant au contrôle, il va s'étendre sur 10 mois et sera assuré par TED sarl. D'un montant global de 3 433 785 309 F CFA, le projet permettra de revêtir en béton bitumineux les rues Wemba Poko et 29.46 d'une longueur de 1, 650km, allant de l'embranchement avec le boulevard Charles De Gaulle au Boulevard des Tansoba.

Selon le ministre en charge des infrastructures, Jérôme Bougouma, le projet vise, d'une part, à permettre une bonne structuration du réseau de voiries urbaines dans la ville de Ouagadougou et, d'autre part, à décongestionner la circulation sur certains axes principaux dont notamment l'avenue Babanguida. Lors de la cérémonie de lancement des travaux, le ministre a exhorté l'entreprise qui exécute les travaux à mettre tous les moyens en œuvre pour assurer une bonne exécution des travaux. Parlant de travaux, le maire Louis Armand Béouindé a exhorté l'entreprise exécutant les travaux à faire recours aux jeunes de Wemtenga pour l'exécution des travaux.

Pour finir, tout en appréciant positivement le projet de bitumage, il a souhaité que la réalisation de ces infrastructures contribue au rayonnement socio-économique de la ville de Ouagadougou.

Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba : « Nous continuons l'insurrection sur le plan de la bataille économique et sociale »

« Cette infrastructure entre dans le cadre d'un vaste programme d'aménagement et de réhabilitation des voiries à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. A Ouagadougou, la première phase va permettre de réhabiliter 29km de voies et 21km de voies nouvelles. La deuxième phase va permettre d'augmenter les travaux de canalisation. Tout cela entre dans le cadre du PNDES. Concernant la symbolique qui entoure cet évènement, la commémoration du 30 octobre, l'insurrection pendant laquelle la jeunesse s'est levée pour que le développement s'installe partout au Burkina Faso, nous continuons l'insurrection sur le plan de la bataille économique et sociale. L'autre symbole, c'est que le lancement de ces travaux démontre la coopération et l'harmonie qui règnent entre le gouvernement et les structures déconcentrées. »