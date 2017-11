Cote d'Ivoire: Jean-Michaël Seri - Découvrez le joueur qu'il apprécie

Actuellement blessé, Jean-Michaël Seri sera de retour très bientôt avec l'OGC Nice.

En attendant, le milieu de terrain ivoirien était invité à donner le nom du joueur qui lui ressemble et en qui il se retrouve. Et pour Seri, ce joueur est sans nul doute Marco Verratti.

« Marco Verratti. En lui, je vois ma façon de penser, de jouer, de concevoir le football. Je l'apprécie car il crée du jeu, il bonifie ceux qui sont autour de lui. Il possède également cette vision large. C'est un modèle. Je regarde les matches de Paris, j'essaie de m'en inspirer. Il sait jouer long, jouer court, etc. Certains disent que je suis plus fort, mais je crois qu'il a de l'avance. C'est vrai aussi qu'il a des joueurs autour de lui qui lui facilitent les choses. Mais, moi non plus, je n'ai pas à me plaindre. Le talent, on l'a aussi à Nice, même si ça manque d'expérience en comparaison », a-t-il confié à France Football, propos relayés par Foot Mercato.