Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire - Marc Wilmots sur un siège éjectable ?

Depuis la défaite à la maison face au Gabon, rien ne va plus pour Wilmots qui avait déjà essuyé toutes les critiques de la presse ivoirienne après une lourde défaite 5-0 face aux Pays-Bas en amical. Arrivé dans un climat électrique, il n'avait pas de baguette magique pour arranger rapidement la situation... Pis encore, il a enfoncé les Éléphants dans une spirale de mauvais résultats qui font trembler les supporters, qui commencent à voir le rêve du Mondial s'éloigner. Personne ne doute de ses compétences en tant que sélectionneur, mais l'Afrique est une tout autre histoire, et Marc Wilmots le sait désormais et voudra tout faire pour corriger le tir ce samedi, et qualifié les Ivoiriens à la Coupe du Monde 2018.

On a comme l'impression que la sélection ivoirienne est en panne d'idées. Lors de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, à Bamako, les Eléphants se sont traînés sans proposer grand-chose et s'en sont finalement bien sortis avec un match nul (0-0). Dans tous les sens du terme en ce qui les concerne. Rarement aussi peu convaincants que depuis l'arrivée de Marc Wilmots à leur tête, les triples mondialistes devront battre le Maroc à Abidjan pour décrocher le droit de disputer une quatrième phase finale. Pas gagné au vu de leurs dernières productions.

Bilan très moyen pour ne pas dire assez faible à ce jour pour le technicien belge à la tête des Éléphants Ivoiriens qu'il mène depuis le 21 Mars 2017 en remplacement du français Michel Dussuyer remercié après son élimination de la CAN 2017 par les Lions de l'Atlas de son compatriote, Hervé Renard. Pourtant, Marc Wilmots avait promis de mener les Eléphants pour de grands résultats et de grands rendez-vous, mais celui qu'on surnomme « Ville morte » chez les pachydermes, est déjà assis sur une chaise éjectable.

Marc Wilmots avait sans doute rêvé un meilleur parcours à la tête de la Côte d'Ivoire. En 5 matchs, son bilan est désastreux à la tête des Eléphants. 3 défaites, un nul et une petite victoire, des statistiques troublantes pour une nation qui s'est qualifiée à 3 Coupes du Monde consécutives (2006, 2010 et 2014).

