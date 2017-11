Afrique: Alpha Condé, Président de la Guinée et de l'Union Africaine, invité d'honneur de la 10ème édition du Forum MEDays

Photo: MEDays 2017

Alpha Condé, Président de la République de Guinée

Rabat — L'Institut Amadeus, qui organise du 08 au 11 Novembre prochain à Tanger la 10ème édition du Forum international MEDays, tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, annonce la participation de Son Excellence Alpha Condé, Président de la République de Guinée et Président en exercice de l'Union Africaine.

« C'est un immense honneur pour le Forum MEDays de recevoir le Président Alpha Condé, grand leader africain qui a su insuffler un renouveau politique à son pays en œuvrant à consolider une transition démocratique saluée aujourd'hui par les Africains et la communauté internationale », déclare Brahim Fassi Fihri, le Président de l'Institut Amadeus et fondateur du Forum MEDays. « Sa présence parmi la communauté d'intervenants des MEDays augure de la grande qualité des contributions qui marqueront la 10ème édition de nos rencontres.»

Parmi les 150 intervenants attendus, le Forum MEDays accueillera également de nombreux représentants officiels en fonction ou encore des personnalités politiques actives dans les débats politiques en Afrique et en Europe particulièrement. Parmi eux Dioncounda Traoré, l'ancien chef d'Etat du Mali, Pierre-Claver Maganga Moussavou, Vice-Président du Gabon, Cheick Modibo Diarra, ancien Premier Ministre du Mali, Martin Ziguélé, ancien Premier Ministre de Centrafrique, Amre Moussa, ancien Secrétaire Général de la Ligue des Etats Arabes, André Flahaut ministre du Budget et de la Fonction Publique de Belgique, Dacian Ciolos, ancien Premier Ministre de Roumanie, Iveta Radicova, ancienne Premier Ministre de la Slovaquie, Mariam Rakviashvili, ministre des Affaires européennes de Géorgie, Mahmoud Jibril, ancien Premier Ministre de Libye, Mankeur Ndiaye, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Thérèse N'Diri Yoman, ancienne ministre de la Santé de Côte d'Ivoire, Bertie Ahern, ancien Premier Ministre d'Irlande, Cyril Svoboda, ancien vice Premier Ministre de République Tchèque.

Les questions de développement, de coopération et de sécurité seront au cœur des discussions des MEDays et l'Afrique sera au centre de toutes les discussions des MEDays, autant le plan économique et politique que social et environnemental. C'est aussi la place de l'Afrique dans le monde et ses relations avec les autres pouvoirs régionaux du Nord et du Sud qui seront abordés. En effet, il est essentiel d'évaluer le nouveau pouvoir économique des états africains sur la scène internationale et les nouvelles dynamiques de coopération entre les BRIC, puissances économiques des pays du Sud d'une part, et le continent africain de l'autre. Tirant conclusions de ces nouvelles réalités géostratégiques, le Forum MEDays se penchera sur le renouvellement du dialogue euro-africain avec des propositions concrètes dans le cadre des relations entre l'UE et les états africains.

Les intervenants du Forum examineront les promesses et les défis politiques et économiques de l'Union Africaine ainsi que les perspectives mises actuellement à l'agenda des dialogues multilatéraux et continentaux. Fidèle à son intérêt pour les questions économiques, le Forum discutera des grands projets structurants et des priorités du continent. Il reviendra sur l'émergence des pôles économiques africains et leur insertion dans l'économie internationale notamment la coopération avec les autres économies des pays du Sud avec la participation de Jinghu Xu, représentant spécial du gouvernement chinois pour l'Afrique, Morlaye Bangoura, Commissaire pour l'Energie et les Mines de la CEDEAO, Yasar Yakis, ancien Ministre des Affaires étrangère de Turquie ou le sénateur Bogdan Klich, Rapporteur spécial de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe.

Les facteurs de risque pour les investisseurs, les infrastructures ou encore le boom de l'écosystème des startups en Afrique seront des thèmes clefs sur le plan business. Les questions d'énergie seront particulièrement approfondies autour du débat sur le nécessaire développement des énergies renouvelables mais aussi des approvisionnements en énergie fossile avec notamment la présence de Amina Benkhadra, Directrice générale de l'ONHYM et Dr. Maikanti Baru, Directeur général de la Nigerian National Petroleum Corporation pour aborder les questions relatives au projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Abbas Ali Al Naqi, Secrétaire général de l'Association des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole, Mohamed Boussaïd, Ministre de l'Economie et des Finances marocain, Othman El Ferdaous, Secrétaire d'Etat pour l'Investissement auprès du Ministre de l'Industrie et de l'Economie Numérique, Brice Lalonde, Président du Forum Business et Climat, Tutu Agyare, Directeur investissement de Nubuke Investment seront parmi les nombreux intervenants qui prendront part aux sessions business.

Comme chaque année le Forum MEDays traitera des questions sociales et humaines qui sont déterminantes pour asseoir l'émergence du continent. Parmi elles, le rôle de la femme en Afrique, la mise en œuvre de politiques favorables pour l'accès à l'éducation ou encore au capital dans le cadre de l'entreprenariat ; les villes de demain avec une approche portée sur l'environnement et les nouvelles technologies ; la sécurité alimentaire avec le développement de l'agriculture, le système sanitaire et consolider le système de santé sans oublier le fer de lance du développement humain en Afrique, proposer une stratégie et un plan d'action pour que l'éducation soit le levier de croissance du continent au 21ème siècle. Parmi les discussions du forum, une large place sera réservée aux questions de la santé en Afrique autour de Mathias Some, Directeur de la Fédération de la Santé publique au Burkina Faso, Hakima Himmich, Présidente de l'Association marocaine de Lutte contre le Sida. Abdou Dieng, Directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest du Programme Alimentaire Mondial, Michael Hage, Coordinateur de la FAO pour l'Afrique du Nord, Jean-Pierre Senghor, Secrétaire national pour la Sécurité alimentaire du Sénégal, animeront également ces volets de discussion.

Le Forum MEDays analysera les facteurs d'incertitudes et de risques de l'environnement international parmi elles, les options de politique étrangère américaines, un an après l'élection de Donald Trump, le nouveau leadership des grandes puissances, la politique énergétique mondiale, l'ébranlement de l'Union Européenne suite au Brexit, la crise en Corée du Nord, les menaces transnationales dont le terrorisme et les cyber guerres, sans oublier les questions politiques dans le Monde Arabe, notamment ses relations avec les Etats-Unis et la nécessité de maintenir la paix et reconstruire les institutions de l'état dans de nombreux pays qui restent encore dans le chaos.

Le Forum MEDays 2017 accueillera comme chaque année plus de 3000 participants à Tanger.

Pour s'inscrire au Forum MEDays 2017: www.medays2017.com

Pour consulter le Programme et les intervenant : http://www.medays.org/fr/programme-2017/