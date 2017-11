Madagascar: Quand trois magiciens malgaches stupéfient Antananarivo

Prestataire de magie les plus connus sur la scène malgache, il désire installer une « Ecole de Magie ». Il en a fait la confidence durant son interview en Octobre 2017 par TV Plus Madagascar, une télévision privée très regardée dans le pays.

« Avant, j'ai déjà travaillé comme chauffeur pour un patron Karana (mot couramment utilisé pour désigner communément les Indiens à Madagascar). Mais je ne gagnais que 140.000 Ariary (40 € ) et à ce prix-là, je devais encore payer mon déjeuner et mes frais de déplacement ... Alors qu'en animant dans les rues, il arrive que je gagne jusqu'à 70.000 Ariary (20 € ) l'heure mais en moyenne près de 20.000 Ariary par jour. Je préfère bien de loin ce que je fais maintenant », explique-t-il.

A 40 ans, Jean Rolland Patrick RAKOTOMANDIMBY est l'un des plus âgés du groupe. Il a débuté sa carrière de magicien en 2002. Il a pu apprendre certaines pratiques de magie auprès d'un Italien de passage à Madagascar qui a vu ses prestations. Petit fils d'un grand père magicien, il croit fermement au côté héréditaire de son talent de magicien. Pour lui, tout a commencé du jour au lendemain après avoir rêvé qu'il avait avalé un serpent vivant avant de le régurgiter vivant. Stupéfié par son rêve, il a tout de suite tenté le coup avec des petits serpents dans les champs à son réveil et surprise... tout s'est déroulé sans problème.

Courber du fer 12 et 14 autour du cou ou avec son ventre peut résulter d'une force physique exceptionnelle. Cracher du feu n'est pas un jeu d'enfant. Et créer sur place un code de communication pour son mobile est une pure magie. Mélange d'illusion, de magie et de force physique ! Dans les rues d'Antananarivo, certains tours ne font pas toujours le bonheur du public. Le fait de se faire rouler dessus par une voiture par exemple fait fuir certains. Et d'autres par peur, parfois, tentent d'empêcher les magiciens de faire leurs démonstrations.

Avaler des serpents et les régurgiter vivants ; transformer des ficelles en serpent et un bout de tissu en caméléon puis les retransformer à leur état initial ; tirer une voiture entière rien qu'avec leur tête ou se faire marcher dessus ! Ces magiciens ont su ramener en plein centre ville d'Antananarivo un nouveau style d'animation accessible au grand public gratuitement. Interviewés sur leurs activités, ils nous détaillent leur vie au quotidien et leurs espoirs.

